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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.02.17

Террористы уничтожили главные достопримечательности Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) / Минобороны выложило видео взорванных памятников древнего города
Фото: скриншот видео Минбороны РФ / YouTube

Террористы уничтожили главные достопримечательности Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) Минобороны выложило видео взорванных памятников древнего города

Беспилотник Минобороны России зафиксировал разрушение террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) главных достопримечательностей древней Пальмиры в Сирии – фасада римского амфитеатра и античного тетрапилона. Видеозапись, запечатлевшая уничтожение памятников, опубликована на канале военного ведомства РФ в YouTube.

На кадрах видны взорванные боевиками процениум – центральная часть древнего римского театра – и колонны тетрапилона, построенного в 270 году нашей эры.

Новый День: Террористы уничтожили главные достопримечательности Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО)

Уничтоженная игиловцами часть римского амфитеатра в Пальмире (фото: скриншот видео Минбороны РФ на канале YouTube)

Новый День: Террористы уничтожили главные достопримечательности Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО)

Взорованный террористами ИГ античный тетрапилон (фото: скриншот видео Минбороны РФ на канале YouTube)

Отметим, что именно в амфитеатре в начале мая прошлого года прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов. Пальмира была освобождена от ИГ сирийской армией при поддержке ВКС России в конце марта 2016 года. 11 декабря 2016 года игиловцы вновь захватили древний город после отступления правительственных войск.

Античный тетрапилон в Пальмире представляет собой руины здания с четырьмя входами. Памятник состоит из четырех каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

Министерство обороны России отмечает, что российскими дронами зафиксирована очередная активизация движения грузовиков террористов в районе древнего города. «Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», – говорится в сообщении ведомства.

В конце января сообщалось о разрушении игиловцами в Пальмире тетрапилона и части римского театра. Тогда же Генштаб Вооруженных сил РФ отмечал, что боевики ИГ перебросили в Пальмиру большое количество взрывчатки для уничтожения древних памятников.

За время оккупации террористы нанесли серьезный ущерб многим культурным объектам Пальмиры, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, боевиками были взорваны символы города и античной Сирии – Триумфальная арка, статуя «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни. В ЮНЕСКО назвали уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и неоценимой потерей для человечества.

Москва, Светлана Петрова

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