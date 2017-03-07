В соцсетях сообщили о гибели в Сирии еще одного российского военнослужащего

Публикации за 07.03.17

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о гибели в Сирии еще одного российского солдата, жителя Тольятти. В фейсбуке организации говорится, что о гибели военнослужащего стало известно из сообщения его родственницы в соцсети «ВКонтакте». Имя погибшего – Василий Юлин. Он погиб 20 февраля. Об обстоятельствах гибели на данный момент сведений нет. Похороны должны состояться в Тольятти 8 марта.

Сообщение о гибели Юрлина также опубликовала ветеранская организация Тольятти. Судя по фотографиям в личном аккаунте, Юрлин ранее служил в ВДВ и регулярно посещал мемориалы и захоронения участников боевых действий в горячих точках, в частности в Чечне. «При этом никаких свидетельств того, что Юрлин в последние годы нес службу в российской армии, нам обнаружить не удалось», – говорится в сообщении CIT.

Племянница военного Карина Юрлина подтвердила РБК информацию о его гибели в Сирии. По ее словам, он был контрактником, уехал служить в Сирию и погиб 20 февраля. Также она подтвердила, что похороны состоятся 8 марта.

Гибель Юрлина подтвердил и его отец Сергей Юрлин. По его словам, изначально ему сообщили, что его сын погиб 20 февраля, но когда привезли тело, «там в бумаге написано, что 22 февраля погиб». «Был взрыв – пять человек погибло. Васе досталось больше всех. Он был в эпицентре», – рассказал Юрлин. На вопрос, служил ли его сын в частной военной компании, Сергей Юрлин сказал: «Да, что-то типа такого». Сергей Юрлин добавил, что его сын два года отслужил в ВДВ, с 2002 года по 2004 год, участник боевых действий в Дагестане, в Чечне.

6 марта стало известно о гибели двух российских военных в Сирии – Юрия Слышкина и Артема Горбунова.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.03.17

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