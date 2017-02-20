Минобороны сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии

Публикации за 20.02.17

В Сирии при подрыве автомобиля на фугасе погибли четыре российских военных советника. Это произошло 16 февраля, сообщило сегодня Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.

Автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Москва, Зоя Березина

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