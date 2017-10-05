Шувалов вновь лоббирует продажу лекарств в супермаркетах. Эксперты против

Российское правительство рассмотрит возможность продажи лекарственных препаратов в продуктовых торговых сетях. По данным РБК, эта тема обсуждалась еще 31 августа на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Тогда он поручил Минздраву проработать данный вопрос, подтвердил изданию представитель Шувалова.

Предложение о торговле лекарствами в супермаркетах поддержали в Минпромторге, так как такой подход усилит конкуренцию на розничном рынке, что повысит доступность препаратов. «Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», – пояснил статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

Минздрав в свою очередь выступает против данной инициативы Игоря Шувалова и просит прекратить разработку соответствующего законопроекта. Это следует из письма директора департамента соцразвития правительства Сергея Вельмяйкина, которое он направил первому вице-премьеру. Минздрав аргументировал свою позицию результатами голосования экспертного сообщества на портале проектов нормативных правовых актов. Разработку законопроекта поддержали только 11 человек, против – 2488.

Напомним, в 2014 году, Шувалов поручил Минздраву сформировать перечень медикаментов для свободной продажи в супермаркетах. Минздрав включил в список безрецептурные местные антисептики для лечения боли в горле, спреи и капли против насморка, активированный уголь, противовирусные и противоаллергические кремы и мази. Но правительство до сих пор не утвердило список.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, входящие в список предложенных для продажи в супермаркетах препараты, в денежном эквиваленте занимают 2,5% коммерческого фармацевтического рынка. «К аптекам уровень доверия значительно выше. Даже если представить, что 30-50% потребителей все-таки выберут супермаркет, а не аптеку, то последние потеряют где-то 1,3% рынка. Это приблизительно 12,3 млрд рублей», – считает он.

Эксперты также высказывают опасения, что в случае принятия на законодательном уровне инициативы Игоря Шувалова, цены на лекарства поползут вверх. «Аптеки зарабатывают на том сегменте лекарств, который предлагается передать в супермаркеты. Если его не будет, им придется поднимать цены на другие препараты, например для лечения хронических заболеваний, чтобы покрыть убытки», – объяснила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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