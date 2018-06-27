Обновленное правительство оставило ритейлеров без лекарств

Обновленное российское правительство прекратило работу над поправками в законодательство, которые предполагали разрешить продажу безрецептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах и супермаркетах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо департамента соцразвития правительства.

Издание пишет, что решение, вероятно, вызвано уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором и главным лоббистом внесения соответствующих поправок, а также с возвращением в правительство экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой. По словам представителя Голиковой Софии Малявиной, в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов, и Минпромторг предложил кабмину прекратить работу над документом.

Законопроект, вызвавший бурную реакцию в фармацевтической отрасли, был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению Игоря Шувалова. Необходимость его принятия аргументировали тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности. Кроме этого, в Минпромторге полагали, что в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарств, реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

По словам генерального директора сети «Неофарм» Евгений Нифантьев считает, что новому правительству удалось объективно, без ведомственного лоббирования оценить масштабность возможных негативных последствий принятия закона. А по словам директора по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Романа Черниговцева, продажа безрецептурных лекарств не имела бы значимой доли в товарообороте среднего продуктового магазина.

Как писал «Новый День», в апреле 2018 года Минпромторг внес коррективы в законопроект. В Минпромторге заявляли, что компании по розничной торговле пищевыми продуктами будут торговать безрецептурными лекарствами без лицензии, лишь уведомляя об этом Росздравнадзор. К законопроекту также прилагался перечень из 34 групп безрецептурных препаратов для продажи в продуктовых магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

В Минздраве отмечали, что проблема доступности лекарств для населения отсутствует, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение. Представители фармрынка выступили категорически против инициативы, предупредив о риске закрытия половины аптек. По словам экспертов, в случае принятия законопроекта в первую очередь закрылись бы неприбыльные точки в маленьких населенных пунктах. Под угрозой закрытия оказались бы аптеки, находящиеся в непосредственной близости от продуктовых магазинов, а таких точек по стране около половины.

В зоне риска находились и аптеки в городах с небольшим населением, их выручка и так невысока, потому любое ее снижение было бы критичным. Фармацевтические ритейлеры предрекают уход с рынка и небольших региональных аптечных сетей.

Эксперты также высказывали опасения, что в случае принятия на законодательном уровне инициативы Игоря Шувалова, цены на лекарства поползут вверх. «Аптеки зарабатывают на том сегменте лекарств, который предлагается передать в супермаркеты. Если его не будет, им придется поднимать цены на другие препараты, например для лечения хронических заболеваний, чтобы покрыть убытки», – объяснила исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.06.18

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