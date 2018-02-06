Аптеки готовятся взвинтить цены на рецептурные лекарства

Фармацевтические компании предупредили о возможном росте стоимости лекарств, которые продаются по рецепту. Главной причиной подорожания станет принятие закона, который разрешит продавать медикаменты в супермаркетах. Кроме того, специалисты считают, что доступность лекарств увеличит число случаев самолечения.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) прогнозирует рост цен на рецептурные препараты от 11 до 16%, пишут «Известия». Таким образом аптеки будут компенсировать отток клиентов, которые уйдут в супермаркеты за несложным лекарствами, например, каплями в нос или антигистаминными средствами.

Законопроект, согласно которому безрецептурные лекарства можно будет продавать в продуктовых магазинах, прошел общественное обсуждение и до 1 марта будет внесен в правительство. Как пояснил представить автора инициативы вице-премьера Игоря Шувалова, норма позволит повысить доступность базовых лекарственных препаратов.

Стоит отметить, что вопрос о разрешении продажи медикаментов в супермаркетах рассматривается с 2008 года. Однако тогда правительство не поддержало законопроект, опасаясь отпускать лекарства в нелицензионное поле обращения.

Против инициативы выступает и Минздрав. В ведомстве считают, что в магазинах сложно контролировать качество лекарств и соблюдение условий хранения. Велика вероятность попадания на прилавок небезопасной или контрафактной продукции.

В Аптечной гильдии также напомнили об опасности самолечения. «По данным ВОЗ, самолечение – одна из распространенных причин смертности. Свободная продажа лекарств в магазинах обязательно приведет к неконтролируемым покупкам со стороны потребителя», – пояснили эксперты.

Впрочем, по мнению Минпромторга, эти опасения беспочвенны. В настоящее время граждане имеют такой же доступ к безрецептурным препаратам, а потому законопроект не создает условий для учащения случаев самолечения. Что касается условий хранения и контрафакта, то магазины будут закупать лекарства тех же поставщиков, что и аптечные организации, зачастую условия хранения мяса и морепродуктов, гораздо сложнее, чем у таблеток, и супермаркеты с этим справляются. К тому же продажа лекарств в розничных сетях является успешной мировой практикой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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