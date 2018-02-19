Половине аптек в России грозит закрытие

Разрешение продовольственным магазинам торговать лекарствами может привести к закрытию половины аптек в России. По словам экспертов, в первую очередь фармацевтические компании закроют неприбыльные точки в маленьких населенных пунктах.

О возможном закрытии аптек в России «Коммерсанту» рассказали представители крупнейших аптечных сетей. Под угрозой закрытия окажутся аптеки, находящиеся в непосредственной близости от продуктовых магазинов, а таких точек по стране около половины.

В зоне риска также окажутся аптеки в городах с небольшим населением, их выручка и так невысока, потому любое ее снижение окажется критичным. Фармацевтические ритейлеры предрекают уход с рынка и небольших региональных аптечных сетей.

Законопроект, согласно которому безрецептурные лекарства можно будет продавать в продуктовых магазинах, прошел общественное обсуждение и до 1 марта будет внесен в правительство. Как пояснил представить автора инициативы вице-премьера Игоря Шувалова, норма позволит повысить доступность базовых лекарственных препаратов. Против инициативы выступает и Минздрав. В ведомстве считают, что в магазинах сложно контролировать качество лекарств и соблюдение условий хранения. Велика вероятность попадания на прилавок небезопасной или контрафактной продукции.

Главная цель, которую преследует правительство, принимая закон, состоит в снижении цен на лекарства. Однако Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) ранее сообщала, что с закрытием части аптек, стоимость рецептурных препаратов возрастет на 11-16%.

Кроме того, участников аптечного рынка возмущает тот факт, что продуктовые магазины смогут оформлять лицензию на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо, тогда как аптечные сети обязаны получить ее для каждой точки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.18

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