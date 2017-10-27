Госдума отказалась исключить аборты из системы ОМС

Госдума отказалась поддержать в первом чтении законопроект, разрешающий проведение абортов исключительно в государственных медучреждениях и выводящий этот вид медицинской помощи из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и услуг частных клиник. Решение было принято на пленарном заседании 26 октября.

Документ внести в нижнюю палату несколько депутатов Госдумы и член Совета Федерации Елена Мизулина два года назад. По мнению авторов законопроекта, прерывание беременности за счет средств ОМС должно осуществляться исключительно по медицинским или социальным показаниям.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение абортов за счет фонда ОМС влечет за собой огромные затраты, которые составляют около 5 млрд рублей в год, передают «Известия». Эти средства они предложили перенаправить на помощь беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее правительство России вынесло отрицательной отзыв на данный законопроект. В документе отмечалось, что «ограничение бесплатного оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности может привести к негативным последствиям». В кабмине предупредили об опасности роста числа абортов, проведенных вне медицинских учреждений, и увеличении числа детей, оставшихся без попечения родителей, в том случае, если предложенный Мизулиной закон будет принят.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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