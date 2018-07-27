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Пятница, 27 июля 2018, 16:04 мск

Новости Здоровье

Американские ученые вылечили мышей-наркоманов

Исследователи из США утверждают, что нашли способ борьбы с наркотической зависимостью. Эффективность нового метода ученые опробовали на лабораторных мышах.

О прорывном исследовании специалистов из Университета Алабамы сообщает The Daily Mail. Ученые нашли связь между долей желчных кислот в организме и системой награды мозга, которая задействована при формировании наркомании.

Медики прооперировали лабораторных мышей, зависимых от кокаина, увеличив процент желчных кислот в тонком кишечнике грызунов. В результате у животных снизилась тяга к жирным продуктам, что уже говорит о влиянии на механизм системы награды.

Вместе с тем снизилась и выработка дофамина в ответ на кокаин. Животные реже возвращались в клетку с наркотиком, тем самым воздерживаясь от употребления вещества и демонстрируя избавление от зависимости.

Монтгомери, Служба информации РИА «Новый День»

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