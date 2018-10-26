Одна таблетка, и грипп отступит. В США зарегистрировали новое лекарство

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа. Он получил название Ксофлюза. Новинка имеет иной механизм действия, нежели распространенный сегодня во все мире Тамифлю. Примечательно, что эффект достигается при приеме единственной таблетки, говорится в официальном пресс-релизе организации.

По оценкам ВОЗ, во время сезонных эпидемий гриппа во всем мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек. На сегодняшний день лучшим способом защититься от инфекции является ежегодная вакцинация от циркулирующего штамма вируса.

В преддверии сезонной эпидемии управление по контролю за продуктами и лекарствами США впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа, Ксофлюзу (Xofluza, балоксавир марбоксил). Несколько месяцев назад данный препарат получил одобрение японских ученых. Ксофлюза относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться. Как передает N+1, для достижения терапевтического эффекта лекарство также нужно принять при первых же симптомах инфекции, не позднее 48 часов от заражения вирусом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.18

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