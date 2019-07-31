В России в прошлом году 20 тысяч человек умерли от ВИЧ-инфекции

В 2018 году 20,6 тысячи россиян скончались от ВИЧ-инфекции. За год показатель увеличился на 2,2%. Об этом говорится в докладе Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.

В документе указывается, что завышение показателя «Смертность от ВИЧ-инфекции» обусловлено тем, что все умершие при наличии сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции регистрируются как умершие от ВИЧ-инфекции.

Пик смертности от ВИЧ приходится на больных в возрасте 25-34 года. 76,7% скончавшихся от ВИЧ находились в возрастной категории от 25 до 44 лет. «ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно первых мест в структуре смертности населения (2018)», – говорится в докладе.

По результатам 2018 года в России 896 тысяч человек больны ВИЧ. Большинство из них находится под диспансерным наблюдением. За год число новых выявленных больных составило почти 86 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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