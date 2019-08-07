В России срываются госзакупки жизненно важных лекарств

В 2019 году вдвое выросло число несостоявшихся тендеров по госзакупке жизненно важных лекарств. Поставщики препаратов массово отказываются от участия в конкурсах из-за слишком низких стоимостей контрактов, которые рассчитываются по новой методике Минздрава.

По данным аналитической компании Headway, в первой половине 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза – с 31,8 тысячи до 60,8 тысячи. Денежный объем сорванных аукционов вырос на 52% – 26 млрд рублей до 39,7 млрд рублей. Большинство тендеров отменены из-за отсутствия заявок, передает «Коммерсант».

Как отмечают игроки фармацевтического рынка, компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК), устанавливаемой госзаказчиком. С января 2019 года НМЦК рассчитывает по новой методике, которая была принята для выравнивания цен на госзакупках в разных регионах, где стоимость одних и тех же препаратов могла различаться в разы.

Согласно новым правилам стоимость контракта должна быть минимально возможной, при этом для относительно небольших поставок учитываются цены крупных тендеров. В результате не находится желающих поставить маленькие партии по минимальной цене, аукцион срывается, а для того, чтобы организовать новый, нужно не менее месяца. Кроме того, если субъект захочет указать более высокую НМЦК, ему придется обосновывать такое решение, и регионы не хотят брать на себя ответственность.

Большинство несостоявшихся закупок – региональные заказы недорогих препаратов. Среди федеральных тендеров чаще срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ ламивудин. С начала года был отменен 21 конкурс на закупку этого лекарства, которое является одним из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных и входит практически во все схемы лечения.

По словам представителей компаний, занимающихся поставками ламивудина, в тендерах указывался слишком большой объем лекарства. Такого количества готового препарата ни у кого не оказалось, а изготовить препарат в указанные сроки, по словам производителей, не представляется возможным. Чтобы обеспечить беспрерывное лечение пациентов ряду регионов все-таки придется выделить собственные средства для самостоятельной закупки ламивудина.

По данным Минздрава, в России зарегистрировано 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. По информации Роспотребнадзора, их больше миллиона, так как часть людей с ВИЧ-положительным статусом не идут на лечение.

Ранее сообщалось, что в 2018 году 20,6 тысячи россиян скончались от ВИЧ-инфекции. За год показатель увеличился на 2,2% – такие данные привел ЦНИИ организации информатизации населения Минздрава России. Пик смертности от ВИЧ приходится на больных в возрасте от 25 до 44 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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