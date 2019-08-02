Свердловской области грозит дефицит основного препарата для ВИЧ-инфицированных

Проблема с поставками одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных – ламивудина – угрожает Свердловской области. На то, что препарат заменяют на менее эффективные аналоги, жалуются отбывающие срок в колониях. Запасов «на гражданке» хватит до конца сентября.

В России заканчиваются запасы ламивудина – поставщики отказываются выходить на торги из-за низких закупочных цен. Лекарство закупается централизованно – регионы не проводят такую закупку, а ждут, когда им передадут препарат из федерального центра, то есть проблемы с закупкой сказываются на всех областях. На официальном уровне возможные проблемы с этим лекарством на Среднем Урале отрицают.

В ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» корреспондента РИА «Новый День» заверили, что в Свердловской области есть достаточные запасы ламивудина. «Препарат выписывается без ограничений на 1 или 3 месяца в зависимости от схемы. Мы точно не ждем перебоев», – прокомментировала специалист по связям с общественностью Центра Ксения Гоголева.

Движение «Пациентский контроль», объединяющее людей, затронутых проблемой ВИЧ, ранее направляло запросы в регионы. По их данным, запасы ламивудина на исходе, в Туле, например, препарата уже давно нет, в одном из регионов хватит до середины августа, в трех – до конца августа, в семи – до конца сентября. В числе последних – Свердловская область.

Между тем на то, что этот препарат заменяют на менее эффективные аналоги, жалуются заключенные. Сообщения опубликованы на сайте pereboi.ru (принадлежит движению «Пациентский контроль»): за последние 10 дней опубликовано семь сообщений о замене ламивудина на абакавир в колониях Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, родственники отбывающих наказание переживают, что с новым препаратом схема лечения будет неэффективной.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что в колониях выдают лекарства в соответствии с назначениями. «У нас выстроенная система, если есть проблема, обращаемся в областной центр профилактики. Все в порядке, проблем с препаратами нет», – прокомментировал он.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.19

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