«Ситуация критическая»: в России возникла нехватка основного препарата для лечения ВИЧ

Роспотребнадзор сообщил о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина. Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал ситуацию критической. Три конкурса на закупку этого препарата не состоялись из-за низких закупочных цен Минздрава.

По словам Покровского, основные схемы лечения ВИЧ-инфекции основаны на трех препаратах и один из них – ламивудин, который «эффективен» и имеет мало побочных эффектов. Однако сейчас запас этого препарата подходит к концу, и этом может привести к негативным последствиям, отметил специалист в комментарии «Интерфаксу». «Если он выпадает из схемы (лечения – прим. ред.), возникает проблема у большей части пациентов», – предупредил Покровский.

Он отметил, что закупки лавимудина для ВИЧ-инфицированных в третий раз не состоялись: раньше Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать лекарство, чтобы обеспечить им большее число людей, однако теперь компании-поставщики отказываются выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе, финансирование придется увеличивать, резюмировал Покровский.

Ранее движение «Пациентский контроль», объединяющее людей, затронутых проблемой ВИЧ, направило обращение к главе правительству Дмитрию Медведеву. В нем подчеркивается, что ситуация с поставками препарата носит беспрецедентный характер, сообщает «Коммерсантъ». Организация направила запросы во все регионы страны и получила ответы от 31 субъекта РФ. Чиновники сообщили, что запасы ламивудина на исходе. Так, в одном из регионов их хватит до середины августа, в трех – до конца августа, в семи – до конца сентября. При этом в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев.

Между тем, в Минздраве уверяют, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая партия препарата будет поставлена к 1 сентября, остальное – к ноябрю. По оценке ведомства, потребность в ламивудине в дозировке 150 мг составляет 12 млн таблеток, в дозировке 300 мг – 130 млн таблеток. В Минздраве рассказали о прошедшем совещании с поставщиками ламивудина и принятом решении о дроблении лотов. Следующий аукцион по закупке будет объявлен в августе. Остатки препарата были перераспределены между регионами, чтобы в субъектах Федерации с нехваткой ламивудина был запас на один-два месяца.

По данным Минздрава, в России зарегистрировано 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. По информации Роспотребнадзора, их больше миллиона, так как часть людей с ВИЧ-положительным статусом не идут на лечение.

Ранее сообщалось, что в 2018 году 20,6 тыс. россиян скончались от ВИЧ-инфекции. За год показатель увеличился на 2,2% – такие данные привел ЦНИИ организации информатизации населения Минздрава России. Пик смертности от ВИЧ приходится на больных в возрасте от 25 до 44 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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