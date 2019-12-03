Россияне тратят на лекарства все больше денег: рост цен тут ни при чем

В октябре средняя цена проданного лекарства в России взлетела на 6,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, впервые превысив 200 рублей, следует из данных аналитической компании DSM Group. Средний чек на медпрепараты в октябре составил 206,6 рубля.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил увеличение средней цены на лекарства изменением структуры спроса. По словам эксперта, россияне стали чаще отказываться от недорогих препаратов как от неэффективных и устаревших. В частности, продажи активированного угля сократились на 21%, мукалтина – на 16%, перекиси водорода – на 12%, бактерицидного пластыря – на 10%, аспирина – на 9%, сообщают «Известия».

Помимо этого, все больше потребителей ради экономии приобретают более объемные упаковки, что увеличивает средний чек.

По данным компании, за десять месяцев 2019 года продажи медикаментов дешевле 50 рублей упали на 13% в натуральном выражении и на 11% в денежном. При этом продажи лекарств стоимостью от 50 до 150 рублей, от 150 до 500 рублей и свыше 500 рублей выросли на 10%.

Ранее замначальника управления контроля за реализацией государственных программ Росздравнадзора Георгий Петроченков сообщил, что в РФ цены на лекарства в рознице за восемь месяцев текущего года выросли на 4%.

Как сообщал «Новый День», глава Координационного совета Национальной Ассоциации АПФ Надежда Дараган на парламентских слушаниях в Госдуме в октябре предупредила об угрозе снятия с производства в России дешевых лекарств из-за введения новой системы маркировки медпрепаратов с 1 января 2020 года.

По ее оценке, на данный момент к переходу на систему полной маркировки лекарственных препаратов готово только 60% линий производителей. Ранее фармпроизводители заявляли об угрозе лекарственного кризиса в России из-за новой системы маркировки лекарств в РФ, к которой не готовы ни они сами, ни государство. Участники слушаний предложили правительству РФ вводить маркировку поэтапно. В противном случае с 1 января страна столкнется с ростом социального напряжения из-за невозможности приобрести необходимые лекарства в аптеках, предостерегли они.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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