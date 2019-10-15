России грозят перебои с лекарствами: причина – в новом законе о маркировке

Производители лекарств прогнозируют серьезные проблемы с фармпрепаратами в России с 1 января 2020 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной может стать новая система маркировки всех препаратов, к переходу на которую, по мнению участников рынка, не готовы ни они сами, ни государство. При этом, как было заявлено сегодня на слушаниях в Госдуме, стоимость лекарств может вырасти до 20%.

«Мы задали вопрос компаниям – предвидится ли дефектура (дефицит лекарств в аптеках, – ред.). Ответственно заявляю от имени 65 компаний – я не могу гарантировать отсутствие дефектуры, – сказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков на парламентских слушаниях, которые проходят сегодня в Государственной думе. – И, видимо, дефектура будет системной, если не принять конкретные меры. Системная – это означает, что дефектура будет по многим десяткам, если не сотням товарных позиций».

«Риски есть и они огромные, с 1 января они проявятся однозначно», – подтвердила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. Основная причина, по ее словам, – в нестабильности регуляторной базы, которая постоянно меняется. «Производитель из-за этого должен либо дозакупать оборудование, либо модернизировать, либо с айтишниками менять программу, – пояснила она. – Все производители обращаются в одни и те же компании, их не так много, возникает очередь – и уже есть информация, что кого-то поставили в очередь на 1 квартал 2020 года, кого-то – на второй. Никакие деньги здесь не помогут, физические возможности контрагентов небезграничны».

При этом объявленное тестирование новой системы фактически не проводилось, подчеркнула Титова. По ее словам, его провели на «производителях-передовиках, прекрасных дистрибьюторах, и зашли в аптеку Москвы». «Это не тестирование. Тестирование – это когда все регионы РФ сказали, что мы всех зарегистрировали, и условно мы проверили 10% аптек, 10% всех ЛПУ, как в миллионниках, так и в районных центрах, и в сельских аптеках, и они сказали, что получили не менее 10 препаратов 10 производителей, у которых разная упаковка, разная краска, разные условия доставки – и они сказали, что все ок, – заявила Титова. – Такого тестирования нет. Поэтому мы предполагаем, что с 1 января 2020 года начнутся некие сбои».

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций считает, что такая ситуация может спровоцировать социальную напряженность в стране. «Задавали вопрос – что делать, если пациенту не могут отпустить препарат, у него не считывается код? Возвращать препарат производителю. Что это значит, если человек пришел в аптеку за лекарством, и ему нужен препарат сегодня? Где ему взять вторую упаковку? На полке лежит вторая упаковка из той же партии, и код тоже не считывается… – пациент должен идти в другую аптеку? Хорошо, если это Москва, он пойдет в другую. А если это в сельской местности, куда он пойдет? Никуда, – констатировала Титова. – Получится ситуация 2005 года. Полки ломятся от товаров, товар отпустить нельзя, люди начинают выходить на улицы. Мы, конечно, не верим, что они выйдут на улицы, но вероятность социальной напряженности велика».

Союз профессиональных фармацевтических организаций предложил не вводить с 1 января повальную обязанность маркировки препаратов для всех без исключения производителей, а сделать переходный период. Пока остается два с половиной месяца, чтобы решить, какими должны быть эти этапы, отметила Титова. «Чтобы не получилось, что если есть какой-то немаркированный товар, который по техническим причинам еще не готов к 1 января, дать ему этот период, например, 1 квартал, – пояснила она. – Или не считывается упаковка в аптеке – надо ввести алгоритм, что в этом случае делать. Чтобы не получилось, что товар в аптеках есть, а люди уходят ни с чем. Поэтому нужно делать поэтапный переход для всех, только правильно расписать этапы».

Заместитель генерального директора Ассоциации российских фармпроизводителей Ольга Пентегова со своей стороны обратила внимание, что среди участников рынка наблюдается большая степень готовности к переходу на новую систему, однако она не 100%. «Мы считаем, что могут возникнуть некоторые риски с лекарственным обеспечением», – признала она.

При этом производители сомневаются в готовности самой информационной системы, в которой предстоит работать всей отрасли. «Конечно, мы видим риски сбоя в лекарственном обеспечении, чего бы конечно хотелось не допустить», – подчеркнула Пентегова. Она также предложила сделать 2020 год переходным периодом для введения в строй новой системы, запустив тестирование на тех предприятиях, которые 100% готовы в нее войти. «Чтобы в 2021 году войти в обязательную маркировку уже всем рынком», – пояснила она, предложив при этом на 2020 год освободить производителей от оплаты криптокода, а в последующем изменить саму систему платы за нее.

«Ту форму, которая сейчас предусмотрена в виде авансирования, мы считаем не совсем справедливой. Было бы правильно предусмотреть постоплату, не на входе препарата в систему, а уже на выходе, то есть когда препарат уже будет выводиться из системы, мы считаем это целесообразным», – отметила Пентегова.

Комментируя ситуацию, председатель Совета директоров «Марбиофарм» Григорий Левицкий прочеркнул, что производители залезли в кредиты и стараются сделать все, чтобы подготовиться к новой системе. Он также предложил отложить повсеместное введение маркировки, поскольку «мы не должны рисковать всей системой здравоохранения».

При этом Левицкий полагает, что одного года в качестве переходного периода будет мало – поскольку нормативные документы регулярно меняются, и производители постоянно получают все новые рекомендации и приказы. «Это надо было делать два-три года назад, а сейчас мы должны объективно признать, что система не готова. Административную ответственность, соответственно, тоже нужно переносить, – считает он. – Мы не можем с 2020 года штрафовать тех, кто не готов ни технологогически, ни методологически».

При этом, как отметили участники слушаний, есть мнение о возможности подорожания лекарственных препаратов из-за новой системы до 20%.

Депутат Госдумы Сергей Боярский, в свою очередь, заявил, что предложение о поэтапном вводе системы представляется разумным и здравым. «Но нам нужна объективная картина мониторинга», – подчеркнул парламентарий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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