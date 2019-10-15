Россию готовят к новому лекарственному кризису: дешевые препараты снимаются с производства

В России снижается выпуск недорогих лекарств, а из-за введения новой системы маркировки производители фармпрепаратов снимут с производства низкомаржинальную продукцию – несмотря на то, что она входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила председатель Координационного совета Национальной Ассоциации АПФ Надежда Дараган на парламентских слушаниях в Госдуме.

«В настоящее время по причине больших финансовых затрат на закупку нового оборудования и программного обеспечения, затратами на обучение персонала и другими затратами, связанными с введением процесса маркировки лекарственных препаратов, производители снимают с производства многие низкомаржинальные лекарственные препараты, в том числе и входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также детские лекарственные формы, которых в стране выпускается не так много», – сообщила Дараган.

При этом она отметила, что стоимость лекарства – один из самых значимых факторов при выборе препаратов пациентом. «Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах, – обратила внимание глава Координационного совета Ассоциации. – Недавний опрос населения показал, что для 45% респондентов ключевую роль при выборе лекарства играет цена препарата».

Вместе с тем Дараган подчеркнула, что малые фармпредприятия выпускают сегодня примерно 400 млн упаковок в год, это почти 11% от общего объема выпускаемых в стране лекарств. «Эта продукция очень востребована малоимущими слоями населения и первичным звеном здравоохранения, – пояснила она. – Более половины антибиотиков и инфузионных растворов входят в состав нижнего ценового сегмента, до 50 рублей. Препараты этого уровня необходимы в основном для обеспечения стационаров». При этом, как сообщила глава Координационного совета Национальной Ассоциации АПФ, ввиду экономической нецелесоообразности уже сегодня снижен выпуск антибиотиков цефотоксима, цефазолина, ампициллина, а также растворов натрия хлорида, глюкозы и других. «Выпуск некоторых препаратов, таких как мономицин, бензилпенициллин полностью прекращен», – заявила Драган.

По ее оценке, на данный момент к переходу на систему полной маркировки лекарственных препаратов готово только 60% линий производителей, которые также считают, что России угрожает лекарственный кризис.

Участники слушаний предложили правительству РФ сделать 2020 год переходным периодом на новую систему, и вводить ее поэтапно – иначе с 1 января страна столкнется с ростом социального напряжения из-за невозможности приобрести необходимые лекарства в аптеках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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