Прогноз по завершению пандемии коронавируса в России вновь ухудшен

Москва, Май 06 (Новый День, Наталья Петрова) –Ученые в очередной раз отдалили прогнозную дату окончания пандемии новой корокоронавирусной инфекции Covid-19 в России. Специалисты инновационной лаборатории Университета технологий и дизайна (SUTD) в Сингапуре ожидают, что это произойдет 24 августа текущего года.

Надо отметить, что дата сдвигается в четвертый раз. Первоначально исследователи прогнозировали, что эпидемия полностью завершится в России к 20 июля. Затем они отодвинули прогнозную дату на 7 августа, после чего – на 12 и 17 августа.

По оценке ученых, в мире пандемия будет полностью остановлена только к 20 декабря.

Расчеты выполнены с помощью технологии искусственного интеллекта и основываются на данных о предпринимаемых мерах борьбы с коронавирусом, динамике заболеваемости, числе зараженных и выздоровевших в 131 стране.

Авторы модели предупредили, что прогнозы могут меняться ежедневно в зависимости от развития ситуации с заболеваемостью. Также же специалисты предостерегли от преждевременного отказа от мер изоляции и других ограничений из-за риска нового всплеска заболеваемости.

Согласно последним официальным данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения Covid-19, скончался 1 451 человек, выздоровели – свыше 19,8 тыс. пациентов. В последние три дня суточный прирост заболевших превышал 10 тыс. человек.

Здоровье. Другие новости 06.05.20

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