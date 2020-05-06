Минздрав об испытании вакцин от Covid-19: «Есть обнадеживающие результаты»

Доклинические испытания российских вакцин от коронавируса нового типа демонстрируют «обнадеживающие результаты». Об этом заявила глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду, 6 мая.

По словам министра, вакцины разрабатываются на нескольких платформах, и есть надежда, что «мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать» (цитата по ТАСС).

Мурашко также сообщил, что врачи оценивают состояние порядка 4 тысяч пациентов с Covid-19 в России как тяжелое. Он добавил, что от 1,2 до 1,5 тысячи больных помещены на реанимационные койки. Всего в стране, по словам министра, развернуто 126 тысяч коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, что составляет «около 10% от числа всех коек в стране».

По его оценке, ситуация с коронавирусом в стране еще не вышла на плато. «Поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», – сказал Мурашко, заметив при этом, что плато не будет одновременно во всех регионах.

В России на сегодняшний день выявлено свыше 165,9 тысячи случаев заражения Covid-19, умерли 1537 пациентов, выздоровели – 21 327.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин от коронавируса нового типа 9 российских разработок. В частности, ВОЗ включила шесть препаратов, созданных специалистами научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор», одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток, еще два перспективных препарата созданы компанией «БИОКАД».

Всего на сегодняшний день в списке ВОЗ насчитывается 83 вакцины. Из них 77 проходят доклинические испытания, шесть находятся в стадии клинических исследований на людях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.20

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