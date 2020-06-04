Глава Роспотребнадзора: единой вакцины против Covid-19 не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что единой вакцины против новой коронавирусной инфекции в России не будет. По ее словам, появится несколько различных вакцин, которые будут использоваться для разных групп населения. Об этом Попова заявила на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

Накануне академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что поголовной вакцинации от коронавируса в России быть не должно и не будет. «Очень больная тема, тут крик, шум, тарарам, всех вакцинировать тотально. Не будет этого», – сказал он на пресс-конференции в Москве. По его мнению, прививать от Covid-19 следует только группы риска.

Днем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешного испытания вакцины от коронавируса массовая вакцинация населения начнется уже предстоящей осенью.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что клиническое тестирование вакцины планируется завершить к концу июля. Для испытания препарата уже отобраны 50 добровольцев-военнослужащих контрактной службы в возрасте от 25 до 50 лет. Среди них 45 мужчин и пятеро женщин. Первая группа добровольцев приступила к обследованию и подготовке к эксперименту 3 июня на базе 48-го Центрального НИИ Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.06.20

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