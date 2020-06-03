Вакцинация от коронавируса: как это будет – версия Онищенко

Обязательной поголовной вакцинации в России не будет, уверен депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, прививать от covid-19 следует только группы риска.

«Вакцинация. Очень больная тема, тут крик, шум, тарарам, всех вакцинировать тотально. Не будет этого, – заявил Онищенко на пресс-конференции в Москве. – Давайте вспомним грипп: инфекция, от которой мы каждый год прививаем, потому что каждый год новый штамм. Но слово грипп нас уже успокаивает, а не наоборот настораживает, мы создаем каждый год новую вакцину. В прошлом году мы побили рекорд: 67 млн мы привили в России из 146 млн населения. Но мы прививали группы риска».

По его словам, прививки ставили школьникам и старшему поколению – это «группы риска по медицинским показаниям». По профессиональным показаниям к группам риска относятся также журналисты, «потому что вы суете нос куда надо и куда не надо», медики, учителя, сотрудники сферы торговли, работники метрополитена и наземного транспорта, сообщил он.

«Зачем тотальные прививки? Их не нужно делать. Этот вирус пока, слава Богу, не показывает феноменальных возможностей мутировать каждый раз, как H1N1, которого уже десятка полтора было. Он каждый раз приходит под разными названиями и постоянно пробивает наш популяционный иммунитет, – пояснил Онищенко. – В данном случае такой угрозы нет. А вот как мы будем прививать, будет ясно в лучшем случае к концу этого года».

Как считает бывший главный санитарный врач России, переоценивать роль вакцины не следует. «Ее сделают, и кому надо – тем скажут привиться», – сказал он.

Вместе с тем Онищенко высмеял слухи о поголовном чипировании россиян. Если бы власти хотели, то уже сделали бы это, считает он. «Во-первых, чипирование нельзя провести, потому что это бред сумасшедшего. А во-вторых, если бы кто-то захотел, мы каждый год тотально прививаем детей всех родившихся, ни один ребенок, дожив до года, не проходит мимо прививок. Мы взрослых прививаем по 60 млн в год… Уже бы давно вас всех поперекрывали», – сказал бывший главный санитарный врач России.

«Все у нас хорошо, инфекционный процесс угасает, но это не значит, что мы должны бросить все и ничего не делать, – подытожил он. – Мы должны открыться, но открыться ответственно. Вот пока ношение масок, СИЗов, перчаток для тех, у кого нет навыка пользоваться своими личными руками: если они у вас постоянно в носовых полостях, во рту или возле лица – это плохо. А если вы утром умылись, побрились и больше за день ни разу не коснётесь своего лица – это хорошо».

«Маски нужно носить пока не скажут, и не нужно тут демагогию всякую [разводить] – почему на пляже разрешили, а тут не разрешили: сказали носить – значит, носить. Никто вам плохого не хочет сделать. Все хотят вас выпустить», – заявил Онищенко, подчеркнув при этом, что пора открывать заведения общепита с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Москва, Татьяна Дорофеева

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