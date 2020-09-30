Медик рассказала о витамине, дефицит которого грозит онкологией

Медики предупредили о страшных последствиях недостатка витамина D в организме человека. Нехватка «витамина солнца» чревата повышенным риском развития онкологических заболеваний, заявила врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева в комментарии «Аргументам и фактам».

По словам медика, витамин D приносит пользу всему организму и необходим в любом возрасте. Его дефицит грозит возникновением рака простаты, молочной железы, кишечника, лейкемии и других видов онкозаболеваний. Кроме того, добавила Дзгоева, нехватка этого витамина увеличивает риск рецидива рака.

Врач при этом отметила, что выявить недостаток это вещества в организме по внешним симптомам невозможно, поскольку они могут указывать на множество других проблем со здоровьем. Для выявления дефицита витамина D необходимо сдать анализ крови на определение его уровня.

Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета США выявили связь между витамином D и степенью тяжести состояния заболевших коронавирусной инфекцией. Специалисты установили, что смертность от ковида ниже среди пациентов с достаточным уровнем витамина D в крови. Результаты этой научной работы были опубликованы в сентябре. В мае к похожему выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Согласно данным их исследования, недостаток витамина D в организме может увеличивать риск смерти от Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.20

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