Ученые связали уровень витамина D и смертность от Covid-19

Смертность от коронавирусной инфекции нового типа ниже среди пациентов с достаточным уровнем витамина D в крови. К таким выводам пришли ученые Медицинской школы Бостонского университета США. Научная статья опубликована в журнале PLOS ONE. «Была выявлена значительная связь между витамином D и степенью тяжести состояния заболевших», – отметили исследователи.

Они проанализировали данные 235 пациентов с Covid-19. Оказалось, что среди умерших от инфекции пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточное содержание витамина D против 20% тех погибших, у которых количество этого витамина было ниже определенного значения. Ученые допускают, что витамин может помогать организму формировать иммунный ответ на инфекцию и предотвращать цитокиновый шторм.

Как писал «Новый День» о том, что ежедневные солнечные ванны, продолжительностью в 10 минут способны в значительной мере снизить риск заболевания Covid-19 ,так как достаточное количество витамина D, образующегося в коже под воздействием ультрафиолета, способно значительно повысить устойчивость организма к респираторным инфекциям еще в апреле заявила в интервью газете The Australian эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил.

Свои выводы она подкрепила данными масштабного исследования. В эксперименте участвовали 78 тыс. пациентов. Он показал, что у людей с пониженным уровнем витамина D риск развития острых респираторных заболеваний (к которым, в частности, относится и коронавирусная инфекция нового типа Covid-19), почти вдвое больше. Кроме того, люди с пониженным уровнем витамина D болеют более продолжительное время, чем те, у кого он в норме.

Доктор Нил отметила, что время пребывания на солнце должно варьироваться в зависимости от климата. В жарких странах будет достаточно и 10 минут каждый день, а в высоких широтах продолжительность приема солнечных ванн следует увеличить, отметила эксперт.

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/690758.html

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.09.20

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