В России упростили маркировку лекарств, чтобы избежать перебоев с их поставками

Система маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов и антибиотиков на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, до сих пор остаются проблемы, связанные в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», – цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Это позволит аптекам отпускать медикаменты, не дожидаясь ответа системы маркировки, пояснил министр. При этом он заверил, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет – они смогут выбрать лекарство в аптеке, оплатить его и сразу получить.

По информации Минпромторга, в системе цифровой маркировки лекарств в настоящее время работает 77 тысяч организаций, а промаркированных препаратов – более 1 млрд упаковок. Доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема. Для бесперебойного движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи процесс перехода из одного звена системы в другое должен происходить практически мгновенно, отмечает ведомство. Как уверяет министерство, с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано лишь два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток.

Накануне 9 отраслевых объединений фармацевтического рынка России и Всероссийский союз пациентов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом смягчить требования к маркировке лекарств из-за проблем с поставками. Соответствующее обращение подписали АIPM, АРФП, Росмедпром, Национальная Фармацевтическая палата, «АПФ», Инфарма, РААС, «Союзфарма», АСНА.

По оценке его авторов, ситуация с маркировкой лекарственных препаратов становится «крайне критичной для поставок лекарств». «Маркированные лекарственные препараты не движутся к пациентам из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), решить которые технически уже не представляется возможным», – говорится в обращении.

Авторы обращения предупредили, что «если продолжать не обращать внимания на проблему, это означает перебои с доступностью лекарств по всей стране» на фоне пандемии Covid-19.

Фармкомпании предложили для выхода из сложившейся ситуации разрешить на время пандемии поставки лекарств без передачи данных в СМДЛП в случае, если технические сбои в системе делают информационный обмен с системой невозможным, разрешить временные поставки немаркированной продукции при отсутствии аналогичных маркированных медпрепаратов, а также ввести мораторий на штрафные санкции к участникам рынка до полной нормализации работы СМДЛП.

Ранее компания «Гедеон Рихтер Рус» сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию, в том числе из Списка жизненно важных (СЖНВЛП), ориентировочно, до конца текущего месяца. В компании объяснили это техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), которые продолжаются с конца сентября.

В министерстве здравоохранения признали наличие проблем с поставкой лекарств после введения их обязательной маркировки, однако сроки их решения не уточнили.

Напомним, обязательная цифровая маркировка лекарств введена с 1 июля 2020 года.

Производители фармацевтической продукции и аптечных сетей ранее неоднократно предупреждали о неизбежности лекарственного кризиса из-за проблем с системой маркировки.

Москва, Наталья Петрова

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