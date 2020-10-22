Запланированный кризис: минздрав РФ признал проблемы с поставками лекарств из-за маркировки

В России отмечены проблемы с поставкой лекарств после введения их обязательной маркировки. Об этом было заявлено сегодня на пленарном заседании Госдумы. В министерстве здравоохранения признали наличие проблем, о которых ранее предупреждали независимые эксперты и участники отрасли, но сроки их решения не уточнили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о жалобах на плохую работу системы маркировки лекарств сообщил депутат от КПРФ Николай Осадчий. «В последние дни ряд СМИ дают информацию о проблемах с маркировкой лекарственных средств, о сбоях в системе и возможности логистического кризиса. Насколько эта информация соответствует действительности?» – поинтересовался он.

В ответ заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова сообщила, что минздраву известно об этих проблемах. «Министерству здравоохранения об этих проблемах известно. Администратором введения системы по маркировке является министерство промышленности, мы с ними совместно в этом направлении работаем», – пояснила чиновник. При этом Хорова не уточнила ни масштабы проблемы, ни прогнозируемые сроки наведения порядка в отрасли.

Более развернутую информацию привел депутат от «Единой России», член думского комитета по охране здоровья Александр Петров. «У нас действительно сложная ситуация, – подтвердил он. – У нас порядка 10 дней есть задержки в системе регистрации в системе маркировки. Мы постоянно мониторим, проблема не сдвинулась с мертвой точки».

Парламентарий заверил, что ситуация со сбоями в системе маркировки лекарств в ближайшие дни будет рассмотрена на межфракционной рабочей группе под руководством депутата от «ЕР» Андрея Исаева. «Вы помните, когда мы разрешали маркировку с 1 июля, мы спрашивали правительство, готовы вы, или нет. Потому что срывы идут массовые, и сегодня уже протестные статьи идут во всех СМИ», – констатировал Петров.

Стоит отметить, что в июне глава межфракционной рабочей группы Андрей Исаев по итогам ее заседания заявлял, что откладывать введение обязательной маркировки лекарств не следует, система должна заработать с 1 июля.

Примечательно, что производители фармацевтической продукции и аптечных сетей ранее неоднократно предупреждали о неизбежности лекарственного кризиса как раз из-за проблем с системой маркировки.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.10.20

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