Отменить пошлины и ввести «гибкие» цены: Госдума решила отрегулировать лекарственный рынок

Госдума предложила правительству РФ обнулить ввозные таможенные пошлины на фармацевтические субстанции и ввести льготное кредитование компаний, выпускающих дешевые лекарственные препараты. Об этом по итогам заседания межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев. Парламентарий подчеркнул, что кабинету министров предложено рассмотреть и принять соответствующие решения в течение ближайшего месяца.

По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что откладывать введение обязательной маркировки лекарств не следует. Эта норма вступит в силу 1 июля. При этом следует предусмотреть переходный период и ввести систему мер, которые обеспечат безопасное вхождение в эту систему, отметил Исаев.

«В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, штрафы к тем организациям, которые по объективным причинам связанным с эпидемией ковида не успели что-то сделать и будут иметь нарушения маркировки в течение ближайших месяцев», – сказал он.

В числе предложенных правительству мер – введение «штучной работы» с компаниями, которые не успели понастроить систему маркировки, поскольку для отладки оборудования часто требуется прибытие иностранных специалистов. Кроме того, зарубежным производителям в случае заминок с маркировкой препаратов по российским законам следует разрешить заменять лекарства, произведенные после 1 июля на препараты, выпущенные до этой даты, считают в Госдуме.

Еще одна проблема связана с ростом цен на самые дешевые лекарства из-за падения курса рубля. Сейчас 80% отечественных препаратов изготавливается из импортной субстанции, а в цене дешевых препаратов субстанция составляет около 90%. В связи с этим рабочая группа предложила кабинету министров в ближайшее время принять решение о льготном кредитовании компаний, выпускающих дешевые лекарства, а также обнулить таможенную пошлину на фармацевтические субстанции.

Кроме того, как отметил парламентарий, учитывая фиксированные цены на продажу лекарств из перечня жизненно важных и удорожание их производства, компании могут отказаться от выпуска таких препаратов. «Мы предложили более гибко регулировать вопрос, связанный с ценой на жизненно-необходимые важнейшие лекарства», – заявил Исаев.

До 1 июля думская рабочая группа соберется еще раз, чтобы «при необходимости принять оперативные решения», – уточнил Исаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

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