российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 июня 2020, 14:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Отменить пошлины и ввести «гибкие» цены: Госдума решила отрегулировать лекарственный рынок

Госдума предложила правительству РФ обнулить ввозные таможенные пошлины на фармацевтические субстанции и ввести льготное кредитование компаний, выпускающих дешевые лекарственные препараты. Об этом по итогам заседания межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев. Парламентарий подчеркнул, что кабинету министров предложено рассмотреть и принять соответствующие решения в течение ближайшего месяца.

По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что откладывать введение обязательной маркировки лекарств не следует. Эта норма вступит в силу 1 июля. При этом следует предусмотреть переходный период и ввести систему мер, которые обеспечат безопасное вхождение в эту систему, отметил Исаев.

«В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, штрафы к тем организациям, которые по объективным причинам связанным с эпидемией ковида не успели что-то сделать и будут иметь нарушения маркировки в течение ближайших месяцев», – сказал он.

В числе предложенных правительству мер – введение «штучной работы» с компаниями, которые не успели понастроить систему маркировки, поскольку для отладки оборудования часто требуется прибытие иностранных специалистов. Кроме того, зарубежным производителям в случае заминок с маркировкой препаратов по российским законам следует разрешить заменять лекарства, произведенные после 1 июля на препараты, выпущенные до этой даты, считают в Госдуме.

Еще одна проблема связана с ростом цен на самые дешевые лекарства из-за падения курса рубля. Сейчас 80% отечественных препаратов изготавливается из импортной субстанции, а в цене дешевых препаратов субстанция составляет около 90%. В связи с этим рабочая группа предложила кабинету министров в ближайшее время принять решение о льготном кредитовании компаний, выпускающих дешевые лекарства, а также обнулить таможенную пошлину на фармацевтические субстанции.

Кроме того, как отметил парламентарий, учитывая фиксированные цены на продажу лекарств из перечня жизненно важных и удорожание их производства, компании могут отказаться от выпуска таких препаратов. «Мы предложили более гибко регулировать вопрос, связанный с ценой на жизненно-необходимые важнейшие лекарства», – заявил Исаев.

До 1 июля думская рабочая группа соберется еще раз, чтобы «при необходимости принять оперативные решения», – уточнил Исаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

«Второй удар будет очень разрушительным»: в ВОЗ рассказали, как избежать повторного всплеска Covid-19. / Онищенко успокоил: носить маски во время занятий спортом можно. / МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Вакцинация от коронавируса: как это будет – версия Онищенко

Ехать ли на заграничные курорты: рекомендации Онищенко

«Несостоявшаяся эпидемия»: гриппом H1N1 заболели больше, чем сейчас коронавирусом

Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе внесут в Госдуму в июне

В Госдуме предложили платить пособие домохозяйкам

В Госдуме сообщили, когда в России откроются пляжи

Госдума хочет разрешить блокировать СМИ за «обоснование экстремизма»

«Россию превращают в проходной двор»: Госдума разрешила иностранцам и лицам без гражданства привозить в страну всех родственников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,