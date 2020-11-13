Еще в одном регионе из-за коронавируса приостановили оказание плановой медпомощи

Еще один российский регион приостановил оказание плановой медицинской помощи. Такое решение приняли власти Хакасии по рекомендации Роспотребнадзора с целью снижения распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщает республиканский минздрав в своем инстаграме. Ограничение не касается частных клиник, отметили в ведомстве.

С 13 ноября в регионе приостанавливаются плановая стационарная и амбулаторная медицинскую помощь, а также лечение в дневном стационаре, профилактические осмотры и диспансеризация населения.

Помощь в плановом порядке продолжат оказывать пациентам с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, тяжелыми формами почечной недостаточности, а также людям, перенесшим инсульты и инфаркты и находящимся под диспансерным наблюдением. Кроме того, будет проводиться иммунизация населения, профилактические осмотры подростков 15-17 лет и детей первого года жизни, а также диспансеризация детей-сирот, осмотр и обследование людей, отправляющихся в санатории, обследование граждан для получения высокотехнологичного лечения за пределами республики, наблюдение за беременными женщинами.

Стоматологическая помощь будет оказываться при неотложных и экстренных случаях.

Надо отметить, что Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. В республике заняты более 95% «ковидных коек». По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Хакасию выехали специалисты для организации медпомощи и ее аудита. Минобороны развертывает мобильный госпиталь.

Ранее оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса приостановили в Тюменской, Новосибирской и Липецкой областях.

Абакан, Наталья Петрова

Абакан. Другие новости 13.11.20

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