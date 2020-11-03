В Сибири приостановили оказание плановой медицинской помощи

В Новосибирской области приостанавливается оказание плановой медицинской помощи из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с Covid-19», – цитирует «Интерфакс» главу ведомства.

По словам Хальзова, в области за все время пандемии коронавирусом заболели 1 545 медицинских работников, 11 из них скончались. Министр добавил, что регион получит 105 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с Covid-19.

По данным на 3 ноября, в Новосибирской области выявлено 17 844 случая коронавируса. 14 648 пациентов выздоровели, 600 человек умерли.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 03.11.20

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