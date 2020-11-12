Минобороны отправляет военных медиков в Хакасию для борьбы с Covid-19

В Хакасию направят медицинский отряд спецназначения Минобороны РФ. Спецподразделению предписано развернуть мобильный госпиталь на сто коек для оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа местным жителям.

В республику направят около 200 военнослужащих Центрального военного округа. Среди них будут врачи и младшие медицинские специалисты, говорится в сообщении оборонного ведомства.

В госпитале будут функционировать отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя Covid-19. «Госпиталь будет оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови», – отметили в ведомстве.

Согласно официальным данным, Хакасия оказалась в числе регионов с наиболее тяжелой ситуацией по Covid-19. Как писал «Новый День», вице-премьер Татьяна Голикова, 11 ноября, встретилась с депутатами Госдумы. Она рассказала, что в среднем по стране уровень заболеваемости Covid-19 составляет 1 237 случаев на 100 тыс. населения. Однако в некоторых регионах он превышен.

Она сообщила, что на сегодняшний день данный статистический показатель распространения инфекции превышен в 35 регионах. «Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Москве, Калмыкии, Магаданской области, Республике Тыва», – сказала вице-премьер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.20

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