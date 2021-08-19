Ученые обнаружили нервные клетки, заставляющие человека хотеть алкоголь

Шведские биологи провели эксперимент и вычислили, какие нервные клетки отвечают за принятие решения употребить спиртное. Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.

Ученые взяли лабораторных крыс и показали им, что можно получить алкоголь, нажав на рычаг. Затем условия изменили: при нажатии животные получали электрический разряд. Большинство грызунов прекратили манипуляции с рычагом, однако примерно треть крыс продолжали нажимать, несмотря на удары током.

Еще три года назад ученые доказали, что в мозге есть конкретная область, которая отвечает за алкогольную зависимость. В этот раз биологам удалось выделить небольшую группу нервных клеток, которая определяет разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться. Специалисты воздействовали на эти клетки с помощью молекулярных методов, тогда способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

Авторы научной работы надеются, что в будущем будут разработаны лекарственные препараты, мишенью для которых станут обнаруженные ими клетки. Таким образом можно будет вылечить одну из форм алкогольной зависимости.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 19.08.21

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