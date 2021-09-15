В России разработали тест для выявления вируса «нипах»

В России появилась собственная тест-система для определения смертельно опасного вируса «нипах», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его разработали специалисты центра «Вектор», передает РИА «Новости».

«Тест-система на вирус «нипах» уже есть в России. На сегодняшний день мы можем различать вирус «нипах» в случае его выявления», – сказала главный санитарный врач РФ на встрече со студентами Ростовского государственного медуниверситета.

Напомним, 7 сентября стало известно о вспышке вируса «нипах» в индийском штате Керала: симптомы нашли у 11 человек, которые контактировали с погибшим от вируса 12-летним мальчиком. Медики проверили 251 человека и отправили 38 из них в карантин.

Роспотребнадзор заверил, что в России пока не выявлено ни одного случая заражения этим смертельно опасным вирусом. От «нипаха» не существует вакцин ил лекарств, летальность составляет от 40% до 75%.

Уфа, Наталья Рязанова

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