Смертность от рака за год снизилась на 3% и все же лидирует в России

Онкологические заболевания остаются лидерами по летальным исходам в России и мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском XII форуме межрегионального общественного движения «Движение против рака».

«Злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно, лишь объединив усилия», – цитируют Голикову «Известия».

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» призван снизить показатели смертности в стране. На это с конца 2018 года выделяются беспрецедентные суммы. Вице-премьер отметила, что снизить смертность можно, только если онкологическая помощь станет доступной и высококачественной.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что даже в условиях пандемии онкологические службы эффективно. За два года одногодичная летальность среди онкологических пациентов снизилась на 3,2%. В 2021 году объемы химиотерапии выросли на 44,5% по сравнению с 2019-м, а объемы лучевой терапии – на 5,2%.

Ранее Санкт-Петербургский онкоцентр отметил рост числа пациентов с запущенными случаями рака. Порядка 42,6% онкопациентов Петербурга находятся на 3-4 стадиях заболевания. Пациенты, которые полгода назад лечились от ковида и у которых КТ не выявляла никаких опухолей, сейчас поступают «с невероятно большим распространением опухоли».

В ряде регионов специалисты сообщили о снижении статистики по выявленным больным с онкологией. Медики заявили, что больных не стало меньше, но из-за отмены диспансеризаций на фоне пандемии люди реже проверяются и не попадают в статистику.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»