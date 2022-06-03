Пьющие старики оказались здоровее и счастливее ведущих трезвый образ жизни ровесников

Европейские исследователи провели опрос среди людей старше 60 лет и выяснили, что употребление алкоголя в больших количествах может быть ключом к счастью и здоровью в старости. Соответствующую статью опубликовало издание Times. Многие читатели были возмущены выводами ученых.

В опросе участвовали 628 пациентов университетской больницы Бонна в Германии, средний возраст которых составлял 72 года. Оказалось, что треть опрошенных потребляют потенциально вредные для здоровья количества алкоголя, то есть выпивают минимум четыре раза в неделю и более двух бутылок вина в пересчете на чистый спирт за один день.

Исследование показало, что 186 взрослых из группы умеренного и опасного употребления алкоголя значительно реже страдают ожирением или избыточным весом, чем те, кто не пьет вообще или пьет лишь изредка. Группа пьющих также сообщила об улучшении общего самочувствия.

По словам автора исследования Веры Гуттенталер, эти результаты можно объяснить тем, что более высокое потребление спиртного повышает настроение и общительность и снижает стресс. Однако соавтор работы доктор Мария Виттманн подчеркнула, что причинно-следственной связи здесь может и не быть. «Можно предположить лишь некоторую тенденцию в потреблении спиртного и качества жизни», – заключила эксперт.

Психиатр-геронтолог Королевского колледжа Лондона доктор Тони Рао указал, что речь идет о людях с высоким качеством жизни, которые в целом могут быть более здоровыми и потребление алкоголя для них проходит без особых последствий. С этим мнением согласен и профессор Кевин Макконвей (Kevin McConway) из Открытого университета: «Люди с более высоким качеством жизни в зрелом возрасте могут быть более склонны к употреблению спиртного в силу привычки и образа жизни или потому что их здоровье изначально крепче».

В свою очередь читатели газеты разделились на два лагеря. Одни были возмущены сделанными выводами и продолжали настаивать на том, что алкоголь не может быть полезен даже в малых количествах. Они предложили, что исследование финансировалось производителями спиртного. «А в следующем выпуске нам расскажут о пользе героина», «Следующее исследование: курильщики гораздо счастливее после пачки сигарет», – писали они в комментариях под статьей. Другие же, напротив, встали на защиту алкоголя и заявили, что не собираются отказываться от возможности расслабиться: «Какой смысл жертвовать удовольствиями ради пяти лишних лет в доме для престарелых?».

Лондон, Зоя Осколкова

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