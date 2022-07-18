Вирусолог назвал риск эпидемии оспы обезьян

Заразность оспы обезьян гораздо ниже, чем у Covid-19, поэтому не стоит ждать эпидемии того же масштаба, уверен профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

При каждой передаче от человека к человеку вирус ослабевает, поэтому им могут заразиться не так много людей. Параллельно снижается и летальность вируса.

«Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку до 10 раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет», -пояснил вирусолог в радиоэфире Sputnik.

Вирус оспы наиболее опасен при передаче от животного к человеку: летальность может составлять до 10%. При дальнейшей передаче от человека к человеку оспа обезьян теряет летальность.

«Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено, и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо», – заявил Альтштейн.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из Европы и переносит заболевание в легкой форме.

Роспотребнадзор предупредил, что есть риск завоза новых случаев оспы обезьян из-за границы. Это способствует пора отпусков и активной миграции россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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