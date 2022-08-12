Ребенок умер в России при лечении СМА препаратом «Золгенсма»

Ребенок в России скончался при лечении спинальной мышечной атрофии (СПА) с помощью препарата «Золгенсма». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарской фармацевтической компании – производителя лекарства Novartis.

Причиной смерти стала острая печеночная недостаточность, наступившая после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.

Кроме того, после применения «Золгенсма» скончался страдающий СМА ребенок из Казахстана. У него наступили аналогичные осложнения, которые привели к смерти.

Возраст и другие подробности о состоянии умерших детей не уточняются.

Напомним, препарат «Золгенсма» был зарегистрирован в России в декабре 2021 года. В июле он официально появился в России. «Золгенсма» считается самым дорогим в мире лекарством. Препарат стоит $2,1 млн, но для спасения жизни больного ребенка достаточно одноразового введения лекарства.

В России собираются создать аналог этого лекарства. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявляла, что российские специалисты проведут основную работу по созданию аналога «Золгенсмы» до конца 2022 года. Планируется, что российский препарат будет намного дешевле зарубежного лекарства.

Москва, Наталья Петрова

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