В правительстве составили план по импортозамещению лекарств

Минпромторг и Минздрав разработали дорожную карту для импортозамещения на фармацевтическом рынке России. Некоторые мероприятия уже проводятся, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов», – приводит слова Голиковой агентство «Прайм».

Как сообщал «Новый День», 95% российского рынка лекарств в 2023 году может оказаться под угрозой из-за зависимости от импорта. Сейчас на долю российских производителей приходится 36% реализуемых в России медикаментов. Около 300 инновационных препаратов могут оказаться недоступны, а вывод на рынок отечественных аналогов займет 5-10 лет.

При этом, к 2030 году отечественные медикаменты и диагностические системы должны занимать 85% рынка в упаковках и 75% – в денежном выражении. Таковы цели концепции поддержки фармацевтической отрасли для достижения лекарственного суверенитета.

Москва, Наталья Рязанова

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