Импорт в Россию лекарств сократился

Объем ввозимых в Россию лекарств сократился на 1-1,5% с начала года. Первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что это хороший результат.

«У нас по лекарствам в этом году объем очень неплохой. Снижение на 1-1,5% объемов ввоза лекарств по России. С учетом окончания, надеюсь, пандемии это очень хороший результат. И наше было предложение, и Минпромторга, чтобы лекарства не включать в перечень запрещенных товаров для иностранных перевозчиков», – цитирует чиновника агентство «Прайм».

Давыдов добавил, что большой объем лекарств прибывает в Россию через северо-западную границу.

Аналитики предупредили, что 95% российского рынка лекарств в 2023 году может оказаться под угрозой из-за зависимости от импорта. Около 300 инновационных препаратов могут оказаться недоступны. Минпромторг и Минздрав разработали дорожную карту для импортозамещения на фармацевтическом рынке. Ряд мероприятий уже реализуется.

Москва, Наталья Рязанова

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