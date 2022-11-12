Регионам России поручили сформировать четырехмесячный запас лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил регионам страны сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца.

Мера связана с задержками в поставках в Россию зарубежных производителей, хотя отказов от них не поступало, пояснил глава ведомства. «По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», – цитирует министра РИА «Новости».

Вместе с тем, Мурашко отметил, что наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами, передает ТАСС.

Ранее аналитики предупредили, что 95% российского рынка лекарств в 2023 году может оказаться под угрозой из-за зависимости от импорта. Около 300 инновационных препаратов могут оказаться недоступны для российских пациентов.

По оценке Министерстве образования и науки РФ, для развития полной независимости от импортных субстанций и полупродуктов фармацевтической отрасли до 2030 года необходимо около 200 млрд рублей. Минпромторг и Минздрав разработали дорожную карту для импортозамещения на фармрынке. Ряд мероприятий уже реализуется.

Москва, Наталья Петрова

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