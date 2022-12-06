Вакцину с многолетней защитой от разных штаммов гриппа создали в России

Центр имени Гамалеи разработал вакцину от нескольких штаммов гриппа, которая будет защищать в течение трех-четырех лет. Об этом сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«Вакцина будет работать от варианта H1N1 (свиной грипп – прим. ред.) и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в 3-4 года», – цитирует ученого ТАСС.

Гинцбург отметил, что новый препарат находится на второй стадии исследований.

После использования этой вакцины антитела вырабатываются к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части. Они фактически не меняются от одного штамма к другому, пояснил академик.

На данный момент россияне могут привиться от гриппа трех или четырехвалентными вакцинами, которыми необходимо ревакцинироваться ежегодно.

Ранее сообщалось, что в России к концу 2022 года появится новая вакцина, которая будет эффективна против штамма коронавируса «омикрон».

Также сообщалось, что созданная в России комбинированная вакцина для профилактики гриппа и коронавируса успешно прошла доклинические исследования.

Москва, Наталья Петрова

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