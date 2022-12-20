Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 16% за неделю

Роспотребнадзор зафиксировал случаи заболевания свиным гриппом уже в 86 регионах России. За минувшую недель заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла на 15,8%. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в настоящее время чаще всего россияне заражаются вирусами гриппа – почти 70%.

«Самым распространенным из них является вирус А (H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах», – отметили в Роспотребнадзоре.

В регионах из-за роста заболеваемости проводят комплекс профилактических мероприятий, указали в ведомстве.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила сложившуюся в стране эпидситуацию как напряженную из-за быстрого распространения свиного гриппа и ОРВИ. Недельный рост заболеваемости на тот момент достигал 30-35%.

Эксперты заявили о быстром распространении свиного гриппа среди детей.

Москва, Наталья Петрова

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