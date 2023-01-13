В Великобритании зафиксирована крупнейшая за 70 лет вспышка скарлатины

Британские жители столкнулись с рекордным за последние 70 лет ростом заболеваемости скарлатиной. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, в 2022 году в Англии и Уэльсе Агентство по здравоохранению (UKHSA) зафиксировало 54 430 случаев заражения скарлатиной. Это в 20 раз больше, чем годом ранее. Более высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в 1953 году – 61 180 случаев.

При этом резкий рост зараженных наблюдался в конце года в связи со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, вызывающей скарлатину и другие заболевания. В общей сложности жертвами инфекции стали 38 детей.

По мнению специалистов, одной из причин вспышки стали локдауны, вводимые для борьбы с коронавирусом. Отсутствие контактов между детьми привело к снижению резистентности иммунитета и сделало организм более восприимчивым к инфекциям.

Лондон, Зоя Осколкова

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