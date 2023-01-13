российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 января 2023, 14:46 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В Великобритании зафиксирована крупнейшая за 70 лет вспышка скарлатины

Британские жители столкнулись с рекордным за последние 70 лет ростом заболеваемости скарлатиной. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, в 2022 году в Англии и Уэльсе Агентство по здравоохранению (UKHSA) зафиксировало 54 430 случаев заражения скарлатиной. Это в 20 раз больше, чем годом ранее. Более высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в 1953 году – 61 180 случаев.

При этом резкий рост зараженных наблюдался в конце года в связи со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, вызывающей скарлатину и другие заболевания. В общей сложности жертвами инфекции стали 38 детей.

По мнению специалистов, одной из причин вспышки стали локдауны, вводимые для борьбы с коронавирусом. Отсутствие контактов между детьми привело к снижению резистентности иммунитета и сделало организм более восприимчивым к инфекциям.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Венгрии мужчина с ножом напал на полицейских / МВФ предупредил об ужесточении финансовых условий / Российских хакеров обвинили в атаке на почту Великобритании / «Будет и впредь сопровождаться всплесками напряженности» – Захарова о ситуации вокруг Косово / До 70% поставок западного вооружения не доходит до Украины – Захарова / ЕК поддержала план Эстонии конфисковать российские активы / Евросоюзу не хватает денег на независимую космическую программу / ЕС ускорил подготовку десятого пакета санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Европа,