Попова заявила о безопасности штаммов птичьего гриппа в РФ для людей

Зарегистрированные на территории России штаммы вируса птичьего гриппа неопасны для людей, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рисков для людей нет», – цитирует чиновницу «Вести.ру».

Попова также заявила, что вся продукцию птицеводства, находящаяся в продаже, является безопасной в части передачи вируса гриппа.

В ряде районов в разных регионах России установлен карантин по птичьему гриппу.

В Китае зарегистрировали три случая заражения человека птичьим гриппом подтипа H3N8. Одна из заболевших, 56-летняя женщина из провинции Гуандун, умерла. Это была первая в мире смерть человека от птичьего гриппа.

Москва, Наталья Рязанова

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