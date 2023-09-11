Попова предсказала подъем заболеваемости гриппом в России в конце осени

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости гриппом в России начнется к концу года и может быть средней интенсивности. Однако уже сейчас в стране регистрируются первые случаи заболевания гриппом, подчеркнула она.

«К сожалению, летние вспышки [гриппа] в разных странах мира уже зарегистрированы в северном полушарии. И мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь», – сказала Попова на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Руководитель ведомства объявила о старте кампании по вакцинации от гриппа, отметив, что единственным надежным средством защиты от этого заболевания является вакцинация.. По ее словам, почти 45% всего необходимого объема вакцины уже поставлено в регионы.

В штаммовый состав вакцины вошел новый вариант свиного гриппа. «Самый опасный варианта гриппа АН1N1, пандемический 2009 года, в этом году имеет новый вариант, который внесен в вакцину, и еще и поэтому нужно прививаться», – отметила Попова. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа в противогриппозной вакцине остались прежними, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство рекомендовало привить от гриппа не менее 60% совокупного населения России и не менее 75% от числа лиц из групп риска. К группам риска относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети.

Москва, Наталья Петрова

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