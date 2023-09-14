Аферисты крадут данные пациентов, угрожая больницам от лица Роскомнадзора

Мошенники придумали новую схему обмана, которая помогает им получить доступ к персональным данным россиян. Злоумышленники рассылают письма в больницы якобы от лица Роскомнадзора и грозят штрафами за неправильное хранение информации.

О новой схеме получения доступа к данным россиян в специальных медицинских чатах предупредили юристы организаций, куда пришли «письма счастья», пишет газета «Известия». «Некие коммерческие организации якобы от лица Роскомнадзора рассылают уведомления о выявлении нарушений медицинской организацией требований действующего законодательства в сфере защиты персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом медорганизацией, которая получает данное письмо, своевременно и в полном объеме внесены все необходимые сведения», – говорится в сообщениях.

Когда сотрудники больниц пытаются выяснить, что же именно было нарушено, то не получают четкого ответа. Мошенники предлагают заключить договор, чтобы они могли самостоятельно вносить данные, которые, по их мнению, внесены некорректно. Если организация поддается давлению, то в руки аферистов попадают не только сведения, которые необходимы для кражи средств со счетов, но и деликатная информация о состоянии здоровья пациентов.

В результате больница отдает деньги за ненужную работу, а преступники организуют утечку информации об адресах, контактных данных, именах, возрасте, состоянии здоровья, составе семьи и диагнозах потребителей медицинских услуг. Данные могут быть использованы для шантажа (заплатите деньги, иначе обнародуем ваше заболевание) и для медицинского идентификационного мошенничества, когда кто-то получает услуги, выдавая себя за другого человека.

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что не занимаются массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Уведомления на фирменных бланках отправляются с почтовых ящиков официальных доменов регулятора.

Стоит отметить, что медучреждения, попавшиеся на удочку мошенников, рискуют не только испортить репутацию, но и понести ответственность за неумышленное распространение персональных данных.

Москва, Зоя Осколкова

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