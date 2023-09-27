В российских аптеках наблюдается дефицит фармацевтов и провизоров

В России наблюдается нехватка специалистов для работы в аптеках. Дефицит оценивается в 30% от необходимого количества. В качестве одной из мер предлагается привлекать в отрасль фармацевтов и провизоров из-за рубежа, так как сейчас трудоустройство иностранцев фактически запрещено.

Ассоциация независимых аптек обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь в решении кадровых проблем, пишут «Известия». Организация предлагает кабмину разрешить квоту в 25% для иностранных работников в фармацевтической розничной сети. В настоящее время квота нулевая, что по сути является запретом на наем сотрудников из-за рубежа в сфере торговли лекарственными средствами.

Эта инициатива – один из вариантов быстрого решения вопроса дефицита кадров в аптечной сфере в сегодняшних условиях. «Механизмы привлечения иностранных специалистов в медицине и фармации уже разработаны и существуют, и мы предлагаем ориентироваться именно на них, убрав административный барьер, касающийся статуса работника, а не его квалификации, – отметила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. – В этой ситуации необходима помощь государства в установлении процентной доли таких работников в аптеках».

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в регионах. В письме ассоциации говорится, что стране не хватает 30% фармацевтов и провизоров в аптеках на фоне сокращения бюджетных мест на фармфакультутах вузов и закрытия фармколледжей.

Наличие проблемы подтверждают и в Российской ассоциации аптечных сетей, а также отдельные игроки рынка. «Аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности», – рассказал один из собеседников издания.

Дефицит кадров ощущают и фармпроизводители. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций отметили, что нехватка специалистов для компаний актуальна абсолютно для всей товаропроводящей цепи. Причин у этого много: от расширения производства, межкорпоративной конкуренции и переманивания кадров до естественных причин – старения населения.

Москва, Зоя Осколкова

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