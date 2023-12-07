Вирусолог: пик заболеваемостью гриппа придется на январь

Сезон заболеваемости гриппом в России начался позже обычного, и пик придется на январь 2024 года, сообщил завлабораторией вирусологии ФЕН НГУ академик РАН Сергей Нетесов. Вирус сильно мутировал, а многие россияне не привились, поэтому число заболевших продолжит расти.

Грипп пришел с опозданием, поскольку россияне стали меньше летать за границу и завоз инфекций из других стран происходит медленнее. Чаще всего в России встречается гонконгский вариант гриппа, но он сильно мутировал даже по сравнению с прошлым сезоном.

«Гонконгский вариант гриппа эволюционно далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа. И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости», – сказал вирусолог в беседе с «Известиями».

Специалистам пришлось менять препарат для вакцинации с учетом мутации вируса. Но и без того прививочная кампания не везде прошла успешно.

«Есть регионы, где значительно меньше половины населения вакцинировалось, и, как правило, это совпадает с интенсивностью заболеваемости», – сказал Нетесов.

Число заболевших продолжит расти, а пик сезона гриппа придется на начало января и может затянуться на весь февраль, добавил вирусолог.

В Свердловской области продолжается резкий рост заболеваемости ОРВИ: более 40 тыс. случаев за неделю, что на 8% выше среднего уровня за много лет. В Челябинской области за неделю зарегистрировали 110,7 случаев на 10 тыс. населения. На карантин закрыты три школы и 246 отдельных классов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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