Роспотребнадзор контролирует ситуацию с энцефалитом лошадей

В России не зафиксировано случаев заражения энцефалитом лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В декабре в Аргентине был зарегистрирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Затем заболевание диагностировали у жителей Буэнос-Айреса, Санта-Фе, Энтре-Риоса и Сантьяго-дель-Эстеро. Большинство случаев приходится на людей в возрасте от 50 лет и старше, уточнили в Роспотребнадзоре.

Западный лошадиный энцефалит – передается через укусы насекомых и поражает как лошадей, так и людей. У человека WEE может стать причиной тяжелых форм асептического менингита и энцефалита.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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