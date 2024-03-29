В России в 2023 году снизилась первичная заболеваемость ожирением

Первичная заболеваемость ожирением в 2023 году в России по сравнению с 2019 годом снизилась более чем на 16%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора.

Вице-премьер отметила, что в результате работы по обеспечению младших школьников горячим питанием на 2% снизилась распространенность ожирения в этой группе. «Кажется, это не очень большие проценты, но это на самом деле очень серьезное влияние на последующее развитие здоровья ребенка», – сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Она также сообщила, что позитивное отношение россиян к здоровому питанию, согласно данным соцопросов, в 2023 году возросло до 79% против 30% в 2021 году.

Напомним, исследование ВОЗ показало, что в период с 1990 по 2022 год уровень ожирения в мире увеличился в четыре раза среди детей и подростков и удвоился – среди взрослых. По оценке специалистов, ожирением в настоящее время страдают более миллиарда человек во всем мире.

До этого в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» сообщалось, что в 2022 году в России было выявлено свыше 419 тыс. новых случаев ожирения, прирост заболеваемости составил более чем 10%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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