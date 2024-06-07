Уровень заболеваний от пищи плохого качества снизился на треть за 10 лет

Число заболеваний, вызванных некачественной пищей, с 2014 года уменьшилось на 34,5%. Все благодаря многоуровневой системе мониторинга питания населения и качества продуктов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства постоянно проверяют сырье и продукты на безопасность, отслеживают качество пищевой продукции, что и помогает формировать здоровье населения.

«Число заболеваний, вероятностно обусловленных небезопасными пищевыми продуктами, с 2014 года сократилось на 34,5%. Роспотребнадзор реализует многоуровневую систему мониторинга питания различных групп населения, а также качества продуктов. За 2023 год исследовано более 1,7 млн проб пищевой продукции», – говорится в сообщении.

В 2023 году при проверке отечественных и импортных продуктов Роспотребнадзор взял на 66 тыс. проб больше, чем годом ранее. Около 27,6 тыс. проб исследовали на наличие ГМО, и результат был положительным только в 37 случаях.

Минобороны попросили проверить поставщика продовольствия для военных компанию RBE Group, чья продукция часто становится причиной отравлений среди бойцов. На гражданке риск заболеть от некачественно пищи ненамного ниже: в мае 18 жителей Екатеринбурга обратились к медикам с острыми кишечными заболеваниями. Все они покупали продукты в сети магазинов «Жизньмарт».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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