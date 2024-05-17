Новому министру обороны Андрею Белоусову, пришедшему на смену Сергею Шойгу, в первую очередь стоит обратить внимание на деятельность компании RBE Group, с 2023 года вновь поставляющую питание в российскую армию.

Стоит напомнить, что в 2014 году, спустя всего год, как компания исполняла свои контрактные обязательства, минобороны оборвало все договоры из-за участившихся случаев отравления среди военнослужащих. Да и в целом, качество продуктов оставляло желать лучшего.

Как рассказывает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», предоставляемая российским солдатам еда была низшего качества, поскольку была самой дешевой. Те, кому приходилось это есть жаловались, что зачастую перед ними оказывалась субстанция с минимальным набором вкусовых качеств. Словом, употреблять это в пищу было невозможно.

Однако это никак не помешало тому, что уже через год после начала спецоперации, крупный поставщик без всякого конкурса вернулся к обслуживанию ВС РФ не только в тылу, но и на фронте. А это, в свою очередь, влечет за собой огромные риски для здоровья бойцов на передовой. Примечательно, что подобное безобразие стало возможно благодаря усилиям уже бывшего и ныне арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова.

В целом, экономия на продуктах для военнослужащих и привела к коррупции в самых верхах военного ведомства. Такой безответственный подход к благополучию русского солдата позволяет высвободить огромные суммы для откатов чиновникам, добавляют авторы канала. Поэтому Белоусову просто необходимо первым делом разобраться именно с RBE, иначе главной проблемой минобороны станет не противник на поле боя, а внутренний враг, засевший в самом сердце министерства.

Кроме того, крупный поставщик питания ранее «наследил» не только в армии, но и в других областях, например, в РЖД. Там также часто жаловались на низкое качество продукции. Бывали случае, когда прям из вагонов российских поездов в Сеть попадали фото с опарышами в обедах или ужинах пассажиров.

А теперь компания нацелилась и на такие важные объекты, как школы и больницы. Речь пока идет об учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге. Однако уже сейчас страшно предположить, что будет, если эта зараза распространится и на другие крупные города.

Но как утверждают многие эксперты, знакомые с работой Белоусова, новый глава министерства обороны тем и прославился, что всегда боролся с коррупцией. Поэтому назначение на такую важную в наше время должность человека с экономического блока вселяет надежду на изменения, и прежде всего на, что с RBE опять будут расторгнуты все договоры, а на ее место придет более ответственный поставщик.

Москва, Екатерина Попова

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